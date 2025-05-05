ارتفاع أسعار الذهب فوق مستوى 3,260 دولاراً للأونصة

صعدت أسعار الذهب، في تعاملات اليوم، متأثرة بتراجع الدولار وسط ترقب المستثمرين قرار الاحتياطي الفيدرالي الخاص بالسياسة النقدية في وقت لاحق من الأسبوع.

وتداول الذهب فوق مستوى 3,260 دولاراً للأونصة، بعدما تراجع بنسبة 2.4% الأسبوع الماضي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي "الفيدرالي" على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه يومي الثلاثاء والأربعاء، رغم أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب صعّد ضغوطه على رئيس المجلس جيروم باول، قائلاً إن بيانات الوظائف القوية المفاجئة الأسبوع الماضي تعني أنه لا يوجد مبرر لعدم خفض الفائدة.

وكان الذهب قد قفز بنحو ربع قيمته منذ بداية العام، مسجلاً مستوى قياسياً تجاوز 3,500 دولار للأونصة في نيسان، قبل أن يتراجع قليلاً في الأسابيع الأخيرة.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر حزيران المقبل (Comex) بنسبة 0.75% إلى 3267.70 دولار للأونصة.

في حين صعدت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 0.55% إلى 3258.24 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات.