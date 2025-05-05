فوز لائحة "دير القمر 2030" برئاسة ناجي جرمانوس

فازت لائحة "دير القمر 2030" برئاسة ناجي جرمانوس، المدعومة من حزبَي "الوطنيّين الأحرار" و"التيّار الوطني الحر"، على اللّائحة الثّانية المدعومة من حزب "القوّات اللّبنانيّة" والوزير السّابق ناجي البستاني، في الانتخابات البلديّة الّتي جرت أمس في محافظة جبل لبنان.

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