افادت "القناة 12 الإسرائيلية" عن مصدر بديوان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو:، بأن "الخطة التي صدقت عليها الحكومة تشمل احتلال قطاع غزة بالكامل".

كانت هذه تفاصيل خبر القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر بديوان نتانياهو: الخطة التي صدقت عليها الحكومة تشمل احتلال قطاع غزة بالكامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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