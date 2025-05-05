شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسات التحالف الوطنى تتصدر جوائز "أهل الخير 2025" فى احتفالية كبرى برعاية وزارة التضامن والان مع تفاصيل الخبر

في إنجاز جديد يعكس قوة وتكامل منظومة العمل الأهلي تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حققت مؤسسات التحالف اكتساحًا لافتًا خلال حفل تكريم الفائزين في مسابقة "أهل الخير 2025"، التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك، لاختيار حملات الإطعام الأكثر تأثيرًا على مستوى الجمهورية، بالشراكة مع صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وشهدت الاحتفالية التي أقيمت اليوم، حضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى جانب الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وعدد من المحافظين والشركاء الاستراتيجيين والقيادات التنفيذية.

وحققت مؤسسات التحالف الوطني مراكز متقدمة في مختلف فئات المسابقة، من بينها:

* مؤسسة مصر الخير – المركز الأول (فئة أكثر من مليون وجبة)

* جمعية الأورمان– المركز الثاني

* بنك الطعام المصري – المركز الثالث

* صناع الحياة مصر – المركز السادس وفائزة بجائزة الابتكار للخير

* مؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية – المركز الخامس

* مؤسسة حياة كريمة – المركز السابع

* مؤسسة الجود الخيرية – المركز الأول (فئة أكثر من 100 ألف وجبة)

* مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية – المركز الثاني (فئة أكثر من 10 آلاف وجبة)

وقد شمل التكريم مؤسسات وطنية وقومية بارزة أسهمت بفاعلية في جهود الإطعام والعمل التنموي، من بينها:

* الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية

* أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية

* بيت الزكاة والصدقات

* صندوق تحيا مصر

وتم تكريمهم تقديرًا لدورهم المتميز في حملات الإطعام خلال شهر رمضان بصفتهم شريكًا فعّالًا في جهود العمل الأهلي، في لفتة تعكس تقدير الدولة للجهود المبذولة من جميع الأطراف دون تمييز، وتعزيزًا لقيم التضامن والتكافل المجتمعي.

وحققت مؤسسات التحالف حضورًا واسعًا في مختلف الفئات التنافسية التي شملت أكثر من 52 مليون وجبة تم توزيعها خلال شهر رمضان، في تأكيد على الدور الجوهري الذي تلعبه هذه المؤسسات في تلبية احتياجات الفئات الأكثر احتياجًا.

كما كرّمت وزيرة التضامن الاجتماعي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كشريك استراتيجي في إنجاح المسابقة، وتسلم درع التكريم الأستاذ حاتم متولي،نائب رئيس الامانة الفنية للتحالف الوطني، تقديرًا لدور التحالف في تنسيق الجهود الميدانية وتكامل الأدوار بين مؤسساته الأعضاء.

ويؤكد التحالف الوطني أن هذا النجاح الجماعي يعكس الجهود المتواصلة التي تبذلها مؤسساته للوصول إلى المستحقين في كل ربوع الوطن، وتجسيدًا لرؤية التحالف في تحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل المجتمعي بشكل مستدام.

ويتوجه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بخالص الشكر والتقدير إلى معالي الوزيرة د. مايا مرسي، على رعايتها للمسابقة، ودعمها المستمر لمنظومة العمل الأهلي، وعلى هذا التكريم الذي يعد دافعًا قويًا لمزيد من العطاء والالتزام تجاه خدمة المواطن المصري في كل مكان.



جانب من الحضور



مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تتصدر جوائز أهل الخير 2025



مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي



خلال التكريم



جانب من التكريم



تكريم مؤسسات التحالف



خلال تكريم مؤسسات التحالف



تكريم مؤسسات التحالف



مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تتصدر جوائز أهل الخير 2025



مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تتصدر جوائز أهل الخير 2025



مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تتصدر جوائز أهل الخير 2025



مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تتصدر جوائز أهل الخير 2025



مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تتصدر جوائز أهل الخير 2025



مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تتصدر جوائز أهل الخير 2025



اهل الخير



خلال التكريم اهل الخير



مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تتصدر جوائز أهل الخير 2025



تكريم المؤسسات التابعه للتحالف