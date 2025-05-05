ترامب: سنفرض رسوماً جمركية بنسبة 100% على الأفلام المنتجة في الخارج

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيفرض تعريفات جمركية بنسبة 100% على الأفلام المنتجة في الخارج والمستوردة إلى الولايات المتحدة. وقال ترامب عبر منصته "تروث سوشيال":"صناعة السينما في أميركا تموت موتا سريعا جدا". وأضاف "أنا أفوض وزارة التجارة والممثل التجاري للولايات المتحدة بالبدء الفوري في عملية فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على أي وجميع الأفلام القادمة إلى بلدنا والتي يتم إنتاجها في أراض أجنبية. نريد صناعة الأفلام في أميركا، مرة أخرى!". ومن غير الواضح كيف سيجري تطبيق هذه الرسوم الجمركية، ولا كيف ستخفض التكاليف على استوديوهات هوليوود.