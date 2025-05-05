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استشهاد 19 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-متابعات

استشهد 19 فلسطينيًا وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، بينهم أطفال ونساء، في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم، منازل وممتلكات الفلسطينيين شمال قطاع غزة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف تجاه مناطق متفرقة من القطاع.

وفي السياق ذاته، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف المنازل والمباني السكنية في مدينة رفح، وأحياء الشجاعية والزيتون والتفاح شرق مدينة غزة.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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