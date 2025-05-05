الأمم المتحدة ترفض خطة إسرائيلية بشأن المساعدات إلى غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

رفضت الأمم المتحدة اقتراح الاحتلال الإسرائيلي توصيل المساعدات إلى غزة تحت سيطرة قواتها، مشيرة إلى مخاوف إنسانية خطيرة.

وأفاد فريق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في غزة في بيان أمس الأحد، أن خطة إسرائيل ستنتهك المبادئ الإنسانية الأساسية، إذ تهدف إلى تعزيز السيطرة على المواد الضرورية للحياة كتكتيك للضغط، في إطار إستراتيجية عسكرية.

وستتطلب آلية التسليم المقترحة موافقة الأمم المتحدة لتوزيع الإمدادات عبر نقاط التفتيش الإسرائيلية، بموجب شروط يحددها الجيش الإسرائيلي.

وحذّر فريق الأمم المتحدة من أن الإستراتيجية المقترحة ستجبر المدنيين على دخول مناطق عسكرية لجمع الحصص، مما يعرضهم وعمال الإغاثة للخطر، ومن المرجح أن تسهم الخطة في المزيد من النزوح القسري.

وقالت الأمم المتحدة: “إنها لا تستطيع دعم سوى الخطط التي تحترم المبادئ الإنسانية، المتمثلة في الإنسانية والحياد والاستقلالية والنزاهة”.

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