شكرا لقرائتكم خبر عن صور| غرق مركبين لنقل السياح في الصين.. مقتل 9 وإصابة 70 شخصًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي تسعة أشخاص مصرعهم وأصيب 70 بعد غرق مركبين كانا ينقلان سياحًا في نهر في جنوب غرب الصين، وفق ما أعلنت الأحد وكالة شينخوا الرسمية.

وسقط نحو 84 شخصًا في الماء عندما انقلب المركبان في نهر في تشينشي في مقاطعة قويتشو، وفق ما أفادت شينخوا نقلا عن مصادر محلية.

وحتى صباح الاثنين، بلغت حصيلة القتلى تسعة أشخاص، بينما نقل 70 شخصًا إلى المستشفيات وأربعة لم يصبهم أي أذى، وفقا لوسائل إعلام رسمية. ولا يزال شخص واحد في عداد المفقودين.



ودعا الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى بذل "كلّ الجهود" للعثور على المفقودين ومعالجة الجرحى، بحسب شينخوا.

كما شدّد شي على "أهمّية تعزيز التدابير الأمنية في التجمّعات السياحية" وغيرها من "الأماكن العامة الواسعة"، وفق المصدر عينه.

وتوجه نائب رئيس الوزراء جانغ غووكينغ إلى موقع الحادث للإشراف على عمليات الإغاثة.

وأفادت قناة "سي سي تي في" أن التحقيق توصل إلى أن القوارب لم تكن محملة بأكثر من طاقتها من الركاب.

ووقع هذا الحادث بعد نحو شهرين على مقتل 11 شخصا في مقاطعة هونان (الوسط) إثر اصطدام عبّارة بسفينة لتنظيف آثار الهيدروكربونات.



جهود العثور على المفقودين