زعيم حزب الديمقراطيين في إسرائيل: توسيع العملية العسكرية بغزة هدفه إنقاذ نتانياهو والحكومة المتطرفة

أشار زعيم حزب الديمقراطيين في إسرائيل يائير غولان، الى ان "توسيع العملية العسكرية بغزة هدفه إنقاذ رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو والحكومة المتطرفة".

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