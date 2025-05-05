انخفاض أسعار النفط بأكثر من 3% بعد إعلان أوبك+ تسريع الإنتاج

انخفضت أسعار النفط مجددا أكثر من 3%، متأثرة بإعلان أوبك+ تسريع الإنتاج لشهر حزيران فيما الأسعار تشهد تراجعا.
وفي التعاملات الصباحية في آسيا قرابة الساعة الثالثة صباحا بتوقيت غرينتش، انخفض برميل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 3,8% إلى 56.08 دولارا، في حين خسر خام برنت بحر الشمال 3,5% إلى 59.17 دولارا.
والسبت، أعلنت ثماني دول منضوية في أوبك بلاس زيادة كبيرة في إنتاج النفط لشهر حزيران، وبموجبها، ستقوم السعودية وروسيا وست دول أخرى في التحالف، بإنتاج 411 ألف برميل إضافي يوميا في حزيران، كما هو المستوى خلال أيار، بينما كانت الخطّة الأساسية تنص على زيادة مقدارها 137 ألف برميل يوميا.
ويأتي ذلك في وقت تتراجع الأسعار بشكل حاد متأثرة بمخاوف من حدوث ركود عالمي قد تتسبب فيه الحرب التجارية التي بدأها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
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