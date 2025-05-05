ترامب: الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 100% على كافة المنتجات السينمائية الأجنبية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن "إدارة الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 100% على كافة المنتجات السينمائية الأجنبية الواردة إلى البلاد". واشار الى ان "صناعة السينما في أميركا تتدهور بسرعة كبيرة. وتقوم دول أخرى بتقديم حوافز متنوعة لجذب صناع الأفلام والاستوديوهات من الولايات المتحدة. هوليوود وغيرها من الاتجاهات الأخرى في الولايات المتحدة في طريقها إلى الإفلاس. وهذا يعتبر جهدا متضافرا من جانب دول أخرى، وبالتالي فهو يشكل تهديدا للأمن القومي. هذه الجهود تعتبر كذلك شكلا من أشكال نشر المعلومات والدعاية. لذلك قمت بتفويض وزارة التجارة والممثل التجاري خلال المفاوضات التجارية بالبدء فورا في عملية فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على جميع الأفلام القادمة إلى بلدنا والمنتجة في بلدان أخرى".

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