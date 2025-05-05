ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن خلافًا حادًا نشب بين رئيس أركان الجيش الإسرائيلي من جهة، والوزيرين إيتمار بن غفير وأوريت ستروك من جهة أخرى، وذلك على خلفية ملف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وبحسب الهيئة، فإن المستوى السياسي في إسرائيل لا يزال متمسكًا برفض إدخال أي مساعدات إنسانية إلى القطاع، رغم المواقف المعارضة داخل المؤسسة العسكرية.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث الإسرائيلية: المستوى السياسي لا يزال متمسكا برفضه إدخال أي مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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