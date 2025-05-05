هيئة البث الإسرائيلية: المستوى السياسي لا يزال متمسكا برفضه إدخال أي مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن خلافًا حادًا نشب بين رئيس أركان الجيش الإسرائيلي من جهة، والوزيرين إيتمار بن غفير وأوريت ستروك من جهة أخرى، وذلك على خلفية ملف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وبحسب الهيئة، فإن المستوى السياسي في إسرائيل لا يزال متمسكًا برفض إدخال أي مساعدات إنسانية إلى القطاع، رغم المواقف المعارضة داخل المؤسسة العسكرية.