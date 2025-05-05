الخطيب: نأمل أن تتعزز العلاقات أكثر بين لبنان وإيران لما فيه خير البلدين

وصل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب إلى ايران بدعوة من الحوزة العلمية في مدينة قم، للمشاركة في مؤتمر الذكرى المئوية لإعادة تأسيس الحوزة العلمية والذي سيعقد يومي السابع والثامن من أيار الجاري في مدرسة الإمام الكاظم، بمشاركة طلبة العلوم الدينية وباحثين متخصصين.
واكد الخطيب انه "لا يفوتنا أن نشكر الجمهورية الإسلامية، وكبار المسؤولين الذين يعملون منذ قيام الثورة الإسلامية على تعزيز أواصر الأخوة مع العالم العربي والعالم الإسلامي، ونحن نأمل أن تتعزز هذه العلاقات أكثر فأكثر، لا سيما مع الدول العربية وعلى رأسها السعودية ودول الخليج العربي، حيث نشهد اليوم فصلا مريحا ومتقدما من هذه العلاقات، وهو ما يعزز دور هذه الأمة في مواجهة الهجمة الغربية والعدوان الاسرائيلي المستمر، والذي نالنا وينالنا منه في لبنان الكثير من المعاناة، وقد ساندتنا ايران في مواجهة هذا العدوان منذ قيام الثورة. ولذلك نأمل أن تتعزز العلاقات أكثر فأكثر بين لبنان وإيران ،لما فيه خير البلدين، وأن نتجاوز معا بعض الإشكالات التي شهدناها في المرحلة الأخيرة بفعل الضغوط الدولية".
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