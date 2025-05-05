الجيش: دهم معمل لتصنيع حبوب الكبتاغون في منطقة حرف السماقة – الهرمل

أعلنت قيادة الجيش، في بيان انه ""ضمن إطار مكافحة تصنيع المخدرات والاتجار بها، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات معملًا لتصنيع حبوب الكبتاغون عند الحدود اللبنانية السورية في منطقة حرف السماقة – الهرمل، وعملت على تفكيكه، وضبطت كمية كبيرة من هذه الحبوب، بالإضافة إلى مواد أولية تُستخدم لتصنيعها، وسُلّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق".

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