حريق كبير إندلع ليلاً في منتجع سياحي على طريق البحصاص - طرابلس

إندلع ليلاً حريق كبير في منتجع سياحي، على طريق البحصاص - طرابلس، شمالي لبنان، حيث إمتدّت ألسنة اللهب بسرعة كبيرة وأتت على مساحات واسعة من المنتجع، إضافة إلى السيارات المركونة في المحلّة.

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