شكرا لقرائتكم خبر عن ناجي الشهابي: مصر لن تسمح بتهجير الفلسطينيين وتواصل دعمها الثابت للقضية والان مع تفاصيل الخبر

أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ثابت ولم يتغير، مشددًا على أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ترفض بشكل قاطع أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية.

وأوضح الشهابي أن مصر، بحكم تاريخها وموقعها الجغرافي ودورها العربي، تواصل جهودها الدبلوماسية والإنسانية من أجل وقف إطلاق النار وحماية الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما يتعرض له من عدوان إسرائيلي مستمر أدى إلى سقوط آلاف الضحايا الأبرياء، بينهم أطفال ونساء.

وأشار رئيس حزب الجيل إلى أن التحركات المصرية المكثفة على الصعيدين العربي والدولي تعكس إيمان مصر بأن القضية الفلسطينية ليست فقط قضية وطنية وإنما قضية إنسانية وأمن قومي عربي. كما شدد على أهمية دعم صمود الشعب الفلسطيني وعدم السماح بتكرار مأساة نكبة 1948 تحت أي مسمى أو ظرف.

ودعا الشهابي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ووقف ازدواجية المعايير في التعامل مع الحقوق الفلسطينية، مشيرًا إلى أن أي تسوية عادلة لا بد أن تقوم على أساس إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد أن مصر ستظل الداعم الأول والأمين للشعب الفلسطيني، وأن رفضها للتهجير هو امتداد لمواقفها التاريخية التي تضع كرامة الإنسان الفلسطيني فوق أي حسابات.