العثور على جثث 13 عاملا في شركة للتنقيب عن الذهب اختطفوا في البيرو

عُثر على جثث 13 شخصا في منجم بعد بضعة أيام من اختطافهم في مدينة باتاس في مرتفعات شمال البيرو، وفق ما أعلنت شركة "بوديروسا" للتنقيب المنجمي المشرفة على الموقع.
والضحايا هم عاملون في شركة تتعامل مع مجموعة "بوديروسا" الكبيرة للتنقيب عن الذهب المدرجة أسهمها في بورصة ليما والتي استُهدفت في الأشهر الأخيرة من قبل جماعات مسلّحة تنشط في استخراج الذهب بشكل غير قانوني.
وجاء في بيان صادر عن المجموعة "هذا الصباح وبعد عمليات بحث مكثّفة، تمكّن فريق الإغاثة التابع للشرطة من انتشال جثث 13 عاملا تمّ اختطافهم من قبل منقّبين غير قانونيين عن الذهب بالتواطؤ مع جماعات إجرامية".
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