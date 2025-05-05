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زيلينسكي: لا أعتقد أن روسيا ستحترم وقف إطلاق النار لثلاثة أيام

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زيلينسكي: لا أعتقد أن روسيا ستحترم وقف إطلاق النار لثلاثة أيام

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه "لا يعتقد" أن روسيا ستحترم الهدنة المقبلة لثلاثة أيام والمتزامنة مع احتفالات موسكو بيوم النصر.

وقال زيلينسكي للصحافيين في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس التشيكي بيتر بافيل "هذا ليس التحدي الأول، ولا الوعود الأولى بوقف إطلاق النار التي قطعتها روسيا، نحن نعرف مع من نتعامل، ولا نصدقهم".

واقترح الكرملين هدنة لثلاثة أيام تتزامن مع إحياء روسيا ذكرى 9 أيار مؤكدا أنها تهدف إلى اختبار استعداد كييف للسلام.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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