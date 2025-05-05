زيلينسكي: لا أعتقد أن روسيا ستحترم وقف إطلاق النار لثلاثة أيام

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه "لا يعتقد" أن روسيا ستحترم الهدنة المقبلة لثلاثة أيام والمتزامنة مع احتفالات موسكو بيوم النصر.

وقال زيلينسكي للصحافيين في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس التشيكي بيتر بافيل "هذا ليس التحدي الأول، ولا الوعود الأولى بوقف إطلاق النار التي قطعتها روسيا، نحن نعرف مع من نتعامل، ولا نصدقهم".

واقترح الكرملين هدنة لثلاثة أيام تتزامن مع إحياء روسيا ذكرى 9 أيار مؤكدا أنها تهدف إلى اختبار استعداد كييف للسلام.