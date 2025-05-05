غارات أميركية استهدفت صنعاء وصعدة والحديدة والجوف

أعلن وسائل اعلام يمنية أن نحو 10 غارات أميركية، استهدفت العاصمة صنعاء والمناطق المحيطة بها.
وأفادت وكالة سبأ اليمنية عن غارتين أميركيتين استهدفتا شارع الأربعين في صنعاء وأخرى شارع المطار بعد أن كانت قد أعلنت سابقا عن سلسلة غارات طاولت محيط العاصمة.
وذكرت قناة المسيرة أن الطائرات الأميركية شنت سلسلة غارات استهدفت عدة مواقع في محافظات صنعاء وصعدة والحديدة والجوف. وقالت القناة إن الغارات استهدفت ميناء رأس عيسى وجزيرة كمران بمحافظة الحديدة، كما استهدفت ثلاثة مواقع شرق مدينة صعدة، إضافة إلى غارتين على محافظة الجوف اليمنية.
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