أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الى إنه يتوقع تعيين مستشار جديد للأمن القومي خلال ستة أشهر، مشيرًا إلى أنه يفكر في تعيين ستيفن ميلر، نائب كبيرة موظفي البيت الأبيض، في هذا المنصب.
وأضاف ترامب أنه أجرى مباحثات "جيدة للغاية" بشأن روسيا وأوكرانيا في نهاية الأسبوع، كاشفا انه "عرضت على المكسيك إرسال قوات أميركية إلى أراضيها لمواجهة العصابات الإجرامية".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: أجرينا مباحثات جيدة للغاية بشأن روسيا وأوكرانيا نهاية الأسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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