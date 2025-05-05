أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" الى إن واشنطن تعمل على التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.
وأضافت أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يتخلى عن أي خيار في التعامل مع إيران أو غيرها من الخصوم، مشيرة إلى أن ترامب نجح في إقناع طهران بالجلوس إلى طاولة المفاوضات، ويسعى إلى إنجاح المسار الدبلوماسي.
وأكدت المتحدثة أن ترامب يريد أفكارًا جديدة في التعامل مع إيران، ويطمح إلى التوصل إلى اتفاق دائم.
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الأميركية: نعمل على التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وترامب لا يستبعد أي خيار تجاه إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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