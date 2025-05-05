نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي كبير تأكيده أنّ المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية وافق بالإجماع على توسيع العملية العسكرية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. وأوضح المسؤول أن توسيع العملية العسكرية لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، والتي ستجري بعد عشرة أيام. وأضاف أن الجهود للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة ستستمر حتى موعد زيارة ترامب.

كانت هذه تفاصيل خبر أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي كبير: المجلس الوزاري المصغر وافق بالإجماع على توسيع عملية الجيش في قطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.