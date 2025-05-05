أفادت وكالة "ريا نوفوستي" نقلًا عن عمدة موسكو بأن منظومات الدفاع الجوي الروسية تصدت لهجوم نفذته أربع طائرات مسيّرة كانت متجهة نحو العاصمة. وفي السياق نفسه، ذكرت وكالة "رويترز" أن هيئة مراقبة الطيران الروسية أغلقت أحد مطارات موسكو الرئيسية عقب ورود تقارير عن الهجوم.

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع الجوي الروسي يتصدى لهجوم بمسيّرات استهدف موسكو وإغلاق مطار رئيسي بالعاصمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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