روسيا: أوكرانيا تشن هجوما بالمسيرات تجاه العاصمة موسكو

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلن رئيس بلدية موسكو في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين إن وحدات الدفاع الجوي الروسية دمرت أربع طائرات مسيرة أوكرانية كانت تحلق باتجاه العاصمة الروسية.

وأضاف رئيس البلدية سيرجي سوبيانين عبر تطبيق تيليجرام أنه وفقا للتقارير الأولية، لم تقع إصابات أو أضرار جراء حطام الطائرات المتساقط وفقا لـ “العربية”.

فيما أعلنت الوكالة الاتحادية للنقل الجوي في روسيا (روسافياتسيا) عبر تيليجرام عن تعليق مؤقت للرحلات الجوية في مطار دوموديدوفو، أحد المطارات الرئيسية التي تخدم موسكو، اعتبارا من حوالي الساعة 2:38 صباحا بالتوقيت المحلي (2328 بتوقيت جرينتش) لضمان السلامة الجوية.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال الأحد إنه “لا يعتقد” أن روسيا ستحترم الهدنة المقبلة والمتزامنة مع احتفالات موسكو بيوم النصر.

هدنة لثلاثة أيام

يذكر أن الكرملين اقترح هدنة لثلاثة أيام تتزامن مع إحياء روسيا ذكرى 9 أيار/مايو، مؤكدا أنها تهدف إلى اختبار استعداد كييف للسلام.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن هدنة قصيرة خلال عطلة عيد الفصح في نيسان/أبريل، أدت إلى خفض الأعمال القتالية، رغم عدم احترامها بشكل كامل من الطرفين.

وفي آذار/مارس، رفضت موسكو وقفا غير مشروط لإطلاق نار لمدة 30 يوما اقترحته كييف وواشنطن.

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