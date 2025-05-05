مصرع 3 أشخاص وفقدان 14 آخرين في حادث غرق قاربين سياحيين بالصين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، فيما لا يزال 14 آخرون في عداد المفقودين، عقب انقلاب قاربين سياحيين في نهر بمدينة تشيانشي التابعة لمقاطعة قويتشو جنوب غربي الصين.

ووفق وكالة أنباء شينخوا, أن أكثر من 70 شخصًا كانوا على متن القاربين، وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال 60 ناجيًا، نُقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

ويأتي الحادث بعد نحو شهرين من مصرع 11 شخصًا في مقاطعة هونان وسط البلاد، إثر اصطدام عبّارة بسفينة لتنظيف آثار الهيدروكربونات.

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