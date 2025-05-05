شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان والصين تتبادلان الاتهامات بانتهاك المجال الجوي قرب جزر متنازع عليها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تبادلت اليابان والصين الاحتجاجات الدبلوماسية، واتهمت كل منهما الأخرى بانتهاك مجالها الجوي بعد دخول مروحية صينية وسفن تابعة لخفر السواحل في مواجهة مع طائرة يابانية قرب جزر متنازع عليها بين البلدين.

والجزر الواقعة في بحر الصين الشرقي والمعروفة باسم دياويو في الصين وسينكاكو في اليابان، تدير شؤونها طوكيو، لكن بكين تطالب بالسيادة عليها، وهي تشكل بؤرة توتر في العلاقات الثنائية.

احتجاجات رسمية

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان يوم الأحد، إنها قدمت احتجاجًا رسميًا لدى أرفع دبلوماسي في السفارة اليابانية بعد أن اقتحمت طائرة مدنية المجال الجوي لجزر دياويو، وعدّت ذلك انتهاكًا غير قانوني.

ومساء السبت أعلنت وزارة الخارجية اليابانية في بيان أن نائب الوزير قدم للسفير الصيني احتجاجًا شديد اللهجة بشأن اقتحام 4 سفن تابعة لخفر السواحل الصيني المياه الإقليمية اليابانية حول جزر سينكاكو" في اليوم نفسه.



كما احتج نائب الوزير على "انتهاك المجال الجوي الإقليمي لليابان من قبل مروحية انطلقت من إحدى سفن خفر السواحل الصيني"، وحض الصين "على ضمان عدم تكرار أعمال مماثلة".

تأهب الطائرات المقاتلة

وأفادت وزارة الدفاع اليابانية أن المروحية حلقت في المجال الجوي الياباني لمدة 15 دقيقة تقريبًا السبت قرب جزر سينكاكو، مضيفة أنها ردت بوضع "طائرات مقاتلة في حالة تأهب".

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن اتش كي" ووسائل إعلام محلية أخرى، أن هذه هي المرة الأولى التي تنتهك فيها مروحية حكومية صينية المجال الجوي الياباني فوق الجزر المتنازع عليها.

في اليوم نفسه، أعلن خفر السواحل الصيني أنه استخدم مروحية لطرد طائرة يابانية انتهكت المجال الجوي المحيط بالجزر المتنازع عليها.

وصرح المتحدث باسم خفر السواحل الصيني لو ديجون بأن طائرة مدنية يابانية "دخلت بشكل غير قانوني" المجال الجوي للجزر الساعة 11,19 صباحا (02,19 بتوقيت جرينتش) وغادرت بعد 5 دقائق.

طرد سفن وطائرات يابانية

وتعلن بكين باستمرار طرد سفن وطائرات يابانية من محيط الجزر، لكن مسؤولين يابانيين قالوا لوكالة فرانس برس إن السلطات الصينية تعلن أحيانًا عن عمليات طرد دون حدوثها.

وصرح مسؤولون يابانيون لم يُكشف عن هويتهم لوسائل إعلام محلية بأن بكين ربما كانت ترد على تحليق طائرة مدنية يابانية صغيرة قرب الجزر.

وفي ظل التوترات بين الصين ودول أخرى تطالب بالسيادة على أجزاء من بحري الصين الشرقي والجنوبي، وطدت اليابان علاقاتها مع الفيليبين والولايات المتحدة.