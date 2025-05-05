شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يأمر بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الأفلام السينمائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أمر بفرض رسوم جمركية جديدة على جميع الأفلام السينمائية المنتجة خارج الولايات المتحدة.

وقال ترامب إن هوليوود حل بها الخراب بسبب اتجاه الاستوديوهات الأمريكية وصناع الأفلام للعمل خارج البلاد.

وقال في منشور على منصته تروث سوشال: "أخول وزارة التجارة والممثل التجاري للولايات المتحدة البدء فورًا في عملية فرض رسوم بنسبة 100% على كل الأفلام التي تدخل إلى بلادنا بعد أن كانت قد أنتجت على أراضٍ أجنبية".