شكرا لقرائتكم خبر عن قتيلان في تحطم طائرة صغيرة بحي سكني جنوب كاليفورنيا والان نبدء بالتفاصيل

آثار تحطم الطائرة

الدمام - شريف احمد - أسفر تحطم طائرة صغيرة في حي سكني في جنوب كاليفورنيا عن سقوط قتيلين وألحق أضرارًا بمنازل، وفقما أعلنت السلطات المحلية الأحد.وأُبلغ عناصر الإسعاف في منطقة فنتورا يوم السبت بسقوط طائرة أحادية المحرّك على منزلين في سيمي فالي في شمال غرب لوس أنجلوس، عثرت عليها الشرطة في حديقة أحد المنزلين.وأكّدت الشرطة وخدمة الطبّ الشرعي اللتان أُرسلتا إلى الموقع وجود راكبين على متن الطائرة قضيا إثر الحادثة، حسبما أفادت خدمة الإسعاف على منصة إكس.وكان سكان المنزلين في الداخل وقت الحادث، لكن أحدًا لم يصب بجروح، وفق المصدر عينه.وأظهرت صور ومقاطع مصوّرة نشرتها خدمة الإسعاف، سطحًا فيه حفرة وقرميدًا مبعثرًا، وأشجارًا مقطوعة الأجزاء وسياجًا منهارًا.ونقلت القناة عن الهيئة الأمريكية المنظمة للطيران أن الطائرة وهي من طراز "فانز اريكرافت آر في-10" أقلعت من مطار وليام جاي فوكس الصغير في منطقة لوس أنجلوس باتجاه مطار كاماريلو في منطقة فنتورا المجاورة.وفي مطلع يناير، تحطمت طائرة من الطراز عينه تتسع لأربعة ركاب في كاليفورنيا بعد سقوطها على مصنع، ما أسفر عن سقوط قتيلين و18 جريحًا.ووقعت الحادثة بعد الظهر في مطار محلي جنوب شرق لوس أنجلوس.