شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي يشكك في إمكانية احترام روسيا لهدنة الأيام الثلاثة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه لا يعتقد أن روسيا ستحترم الهدنة المقبلة 3 أيام، والمتزامنة مع احتفالات موسكو بيوم النصر.

وقال زيلينسكي للصحفيين في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التشيكي بيتر بافيل: "هذا ليس التحدي الأول، ولا الوعود الأولى بوقف إطلاق النار التي قطعتها روسيا، نحن نعرف مع من نتعامل، ولا نصدقهم".

واقترح الكرملين هدنة 3 أيام تتزامن مع إحياء روسيا ذكرى 9 مايو، مؤكدًا أنها تهدف إلى اختبار استعداد كييف للسلام.

خفض الأعمال القتالية

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن هدنة قصيرة خلال عطلة عيد الفصح، أدت إلى خفض الأعمال القتالية، رغم عدم احترامها بشكل كامل من الطرفين.

وفي مارس، رفضت موسكو وقفًا غير مشروط لإطلاق نار لمدة 30 يومًا اقترحته كييف وواشنطن.



وقال زيلينسكي: "اليوم وخلال الأيام القليلة الماضية، تحدثوا عن رغبتهم في نوع من وقف إطلاق نار جزئي، ولكن يجب أخذ العلم على سبيل المثال بأن عدد الهجمات اليوم هو الأعلى في الأشهر الأخيرة". مشيرًا إلى تقرير عسكري تحدث عن وقوع أكثر من 200 هجوم السبت.

وأضاف الرئيس الأوكراني "لذلك ليس هناك أي ثقة فيهم".

إنشاء معهد أوكراني تشيكي

وفي وقت لاحق يوم الأحد، أصدر زيلينسكي بيانًا عن اجتماعه مع بافيل.

وقال إن المناقشات جارية بشأن إنشاء معهد أوكراني تشيكي لتدريب الطيارين على قيادة طائرات أف - 16 الأمريكية، باعتبار أنه لا يمكن انشاء معهد كهذا في أوكرانيا "بسبب المخاوف الأمنية الحالية".

وأضاف زيلينسكي أنه سيكون هناك اجتماع اليوم الاثنين مع "شركات الدفاع التشيكية"، وسيُعلن عن التفاصيل في وقت لاحق.

وقال بافيل الذي كان جنرالًا في حلف شمال الأطلسي إنه يهتم بمن هم على استعداد لاحترام وقف إطلاق النار، وليس من يتحدثون عنه فقط.

وأضاف أن "بوتين يستطيع إنهاء الحرب بقرار بسيط، لكنه لم يظهر حتى الآن الإرادة لفعل ذلك".