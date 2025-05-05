مايكروسوفت تعلن أيقاف تطبيق سكايب رسميا‎ بعد 22 عامًا من الخدمة

أعلنت شركة "مايكروسوفت" إغلاق تطبيق التواصل الأجتماعي "سكايب" رسميًا بعد 22 عامًا من الخدمة، لتنتهي حقبة رقمية ارتبطت بذكريات ملايين الأشخاص حول العالم حيث بدأ تطبيق "سكايب" التراجع مع بطء شركة مايكروسوفت في تطويره مقارنة بالمنافسين الجدد، وخصوصًا مع صعود تطبيقات الهواتف الذكية.

ولم يتمكن "سكايب" من مجاراة السرعة وسهولة الاستخدام التي قدمها تطبيقات "Zoom أو WhatsApp أو Google Meet"، كما أن "مايكروسوفت" ركزت أكثر على دمجه في تطبيق "Teams"، مما أدى إلى تراجع الاهتمام به.

وبدأ المستخدمون يشعرون بثقل التطبيق ومشاكله التقنية، حتى أن جائحة كورونا التي كانت فرصة ذهبية لعودة "سكايب" لم تكن كافية.