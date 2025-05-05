المخاتير الفائزين في الشويفات

تم إعلان فوز المخاتير في الشويفات وهم:

القبة:

نجيب ابو عرم

وليد حيدر

عمر حيدر

يونس الضاهر؛

الامراء:

إياد صعب

نسيب الجردي

نبيل الجردي؛

العمروسية:

امين شقير

حسان الجردي

مروان ابو فرج

يوسف السوقي

وأقفلت صناديق الاقتراع في المراكز الانتخابية كافة في محافظة جبل لبنان عند الساعة السابعة مساء، بعد نهار طويل مارس خلاله المواطنون حقهم باختيار ممثليهم للمجالس البلدية والاختيارية، لتبدأ عملية فرز الاصوات.

وأكد وزير الداخلية أحمد الحجار على انتهاء اليوم الانتخابي دون اي مشاكل امنية تذكر، معلنًا أنّ نسبة الاقتراع هي 44.59% في محافظة جبل لبنان.