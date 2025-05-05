سيزار المعلوف: ما حصل للقوات مع ميريام سكاف بزحلة اتى على قاعدة من حفر حفرة لاخيه وقع فيها

اشار النائب السابق سيزار المعلوف للـ "OTV" الى ان ما حصل لحزب القوات مع رئيس الكتلة الشعبية ميريام سكاف بزحلة اتى على قاعدة "من حفر حفرة لاخيه وقع فيها"، فبدل ان يحاولوا التوافق مع التيار الوطني الحر تكتلوا ضده.

واعتبر المعلوف بان ما حصل في جونية هو تحالف مصلحة لربح المعركة ضد التيار الوطني الحر وحده.