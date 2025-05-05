النشرة: فوز لائحة "هويتنا مسؤوليتنا" في الدامور مقابل خرق للائحة للمنافسة بـ3 أعضاء

أفادت معلومات "النشرة" بـ"فوز لائحة "هويتنا مسؤوليتنا" برئاسة أنطوان حبيب العمار في الانتخابات البلدية في الدامور بـ١٥ عضواً من أصل ١٨، مقابل خرق اللائحة المنافسة "وحدة الدامور" برئاسة جان حليم غفري بفوزها بـ٣ مقاعد".

وأقفلت صناديق الاقتراع في المراكز الانتخابية كافة في محافظة جبل لبنان عند الساعة السابعة مساء، بعد نهار طويل مارس خلاله المواطنون حقهم باختيار ممثليهم للمجالس البلدية والاختيارية، لتبدأ عملية فرز الاصوات.

وأكد وزير الداخلية أحمد الحجار على انتهاء اليوم الانتخابي دون اي مشاكل امنية تذكر، معلنًا أنّ نسبة الاقتراع هي 44.59% في محافظة جبل لبنان.