فوز لائحة "الأمل والعمل" برئاسة بشير الياس بكامل اعضائها في انتخابات بلدية ميفوق القطارة

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فازت لائحة "الأمل والعمل" برئاسة بشير الياس بكامل اعضائها مقابل خسارة الائحة المقابلة برئاسة هادي الحشاش في انتخابات بلدية ميفوق القطارة.
وأقفلت صناديق الاقتراع في المراكز الانتخابية كافة في محافظة جبل لبنان عند الساعة السابعة مساء، بعد نهار طويل مارس خلاله المواطنون حقهم باختيار ممثليهم للمجالس البلدية والاختيارية، لتبدأ عملية فرز الاصوات.
وأكد وزير الداخلية أحمد الحجار على انتهاء اليوم الانتخابي دون اي مشاكل امنية تذكر، معلنًا أنّ نسبة الاقتراع هي 44.59% في محافظة جبل لبنان.
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