البزري: الخشية من صدام بين الجيش اللبناني وحركة حماس على خلفية البيان التحذيري للدولة مبالغ به

أشار النائب عبدالرحمن البزري، في حديث إلى "الأنباء"، الى أن "الاستقرار الأمني والسياسي في كل من سوريا ولبنان صنوان لا يفترقان، وبالتالي، فإن مصلحة لبنان واللبنانيين تقتضي إقامة أطيب العلاقات مع الجارة العربية شعبا ودولة، لذا فإن اهتزاز الاستقرار في أي من البلدين الجارين يصب في مصلحة الكيان الإسرائيلي وحده الذي لا ينفك يلعب على حبال المتناقضات السياسية والتنوعات الطائفية والمذهبية فيهما، لتزكيتها وتوظيفها في مشاريعه العقائدية والجيوسياسية".

ولفت البزري، الى أن "المطلوب اليوم قبل الغد وفي هذه اللحظة الحرجة من تاريخ المنطقة، ترجيح لغة العقل وصوت الحكمة لتنفيس الاحتقان وقطع الطريق أمام تداعيات الاحداث في سوريا لمنعها من التسلل إلى الداخل اللبناني، ومنعها بالتالي من الوقوع في المتناقضات المذهبية والطائفية والعرقية التي يراهن عليها الإسرائيلي للوصول إلى أهدافه وتحقيق غاياته".

وقال "الدولة اللبنانية كانت واضحة في كل من خطاب القسم لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، والبيان الوزاري لحكومة نواف سلام، بأن الأمن في لبنان من ضمن الخطوط الحمر المحرم على أي كان القفز فوقها واجتيازها".

ورأى أن "على القيادات الدرزية الوطنية في لبنان الروحية منها والسياسية، القيام بواجبها خلف الدولة اللبنانية لاحتواء الاحتقان وإطفاء ناره".

واعتبر أن "مصطلح حلف الأقليات عبارة مدسوسة بالأساس، ويراد بها ازكاء النعرات الطائفية والمذهبية".

وتابع "الخشية من صدام بين الجيش اللبناني وحركة حماس على خلفية البيان التحذيري للدولة، مبالغ به، لأن الجيش اللبناني بما يملك من مناقبية وعقيدة وشجاعة وبسالة، سيتعامل مع هذا الملف من منطلق التزامه بالقرار السياسي، انما بمسؤولية وطنية دون اضطراره إلى استخدام القوة".