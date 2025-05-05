شكرا لقرائتكم خبر عن "المصري الديمقراطي الاجتماعي" يهنئ حزب العمال الأسترالي بتجديد ثقة الشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تطلعه إلى تعزيز أواصر التعاون والتضامن مع حزب العمال الأسترالي، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال المحافل التقدمية الدولية، مشيدًا بالنهج المشترك الذي يجمع الحزبين في الدفاع عن العدالة الاجتماعية والديمقراطية والتنمية الشاملة.

وقد أعرب الحزب عن خالص تهانيه لحزب العمال الأسترالي بمناسبة فوزه الانتخابي التاريخي وتجديد ثقة الشعب الأسترالي في قيادته وفي السيد أنطوني ألبانيزي.

وفي هذا السياق، وجّه الدكتور فريدي البياضي، نائب رئيس الحزب للشؤون الخارجية وعضو مجلس النواب، خطابي تهنئة إلى حزب العمال الأسترالي وإلى رئيس الوزراء المنتخب السيد أنطوني ألبانيزي، مؤكدًا أن هذا الفوز يعكس قوة والتزام حزب العمال الأسترالي بقيم العدالة الاجتماعية والحكم الرشيد والتنمية التقدمية.

وأشار إلى أن الحملة الانتخابية لحزب العمال لاقت صدى واسعاً، لا سيما فيما يتعلق بقضايا الصحة والتعليم والعمل المناخي وحقوق العمال، وهي قضايا جوهرية يتبناها الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في برنامجه ورؤيته السياسية.

كما أشاد بالمواقف المبدئية التي يتبناها حزب العمال الأسترالي في القضايا الدولية، وخاصة دعمه لحل الدولتين، وموقفه من الأزمة الإنسانية في غزة، ورفضه للتهجير القسري، ودعواته لوقف إطلاق النار الفوري وحماية المدنيين، بما يتسق مع القانون الدولي وقيم الكرامة الإنسانية.

واختتم د. فريدي البياضي رسالته بتهنئة حزب العمال الأسترالي على هذا الانتصار، متمنيًا له دوام النجاح والتوفيق.