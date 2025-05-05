شكرا لقرائتكم خبر عن 3 قتلى و60 جريحًا إثر غرق مركبين لنقل السياح في الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 60 بعد غرق مركبين كانا ينقلان سياحًا في نهر في جنوب غرب الصين، وفقما أعلنت وكالة شينخوا الرسمية.

وسقط نحو 70 شخصًا في الماء يوم الأحد، عندما انقلب المركبان في نهر في تشينشي في مقاطعة قويتشو، وفقما أفادت شينخوا نقلًا عن مصادر محلية.

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وبقي عناصر الإسعاف يبحثون عن 19 شخصًا مفقودًا مساء الأحد.

البحث عن مفقودين

ودعا الرئيس الصيني شي جين بينج إلى بذل كل الجهود للعثور على المفقودين ومعالجة الجرحى.

كما شدد شي على "أهمية تعزيز التدابير الأمنية في التجمعات السياحية" وغيرها من "الأماكن العامة الواسعة".



وأوفد نائب رئيس الوزراء جانغ غووكينغ إلى موقع الحادثة للإشراف على عمليات الإغاثة.

ووقع هذا الحادث بعد نحو شهرين على مقتل 11 شخصًا في مقاطعة هونان (الوسط)، إثر اصطدام عبارة بسفينة لتنظيف آثار الهيدروكربونات.