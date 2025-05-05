"الجديد": فوز لائحة "التقدمي الإشتراكي" والحزب الشيوعي على لائحة آخر تضم القومي السوري والقوات في صليما

أفادت قناة "الجديد"، عن "فوز لائحة التقدمي الإشتراكي والحزب الشيوعي على لائحة آخر تضم القومي السوري والقوات في صليما بقضاء بعبدا".

وأقفلت صناديق الاقتراع في المراكز الانتخابية كافة في محافظة جبل لبنان عند الساعة السابعة مساء، بعد نهار طويل مارس خلاله المواطنون حقهم باختيار ممثليهم للمجالس البلدية والاختيارية، لتبدأ عملية فرز الاصوات.

وأكد وزير الداخلية أحمد الحجار على انتهاء اليوم الانتخابي دون اي مشاكل امنية تذكر، معلنًا أنّ نسبة الاقتراع هي 44.59% في محافظة جبل لبنان.