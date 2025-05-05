فوز علي حسين الأحمر بالمقعد الإختياري في برج حمود

فاز علي حسين الأحمر في المقعد الإختياري في برج حمود.

وكانت قد أعلنت قيادتا "حزب الله " وحركة "أمل" في المتن الشمالي ترشيح كل من حسن هيثم أمهز في المجلس البلدي وعلي حسين الأحمر في المقعد الإختياري في برج حمود.

وأكدتا في بيان "التواصل الدائم لمواكبة الاستحقاق البلدي والاختياري لما فيه مصلحة المواطنين في برج حمود والمتن الشمالي" ، ودعتا الى "مقاربة هذا الاستحقاق من زاوية خدمة الناس والتنمية والابتعاد عن التجاذبات السياسية".

وأقفلت صناديق الاقتراع في المراكز الانتخابية كافة في محافظة جبل لبنان عند الساعة السابعة مساء، بعد نهار طويل مارس خلاله المواطنون حقهم باختيار ممثليهم للمجالس البلدية والاختيارية، لتبدأ عملية فرز الاصوات.

وأكد وزير الداخلية أحمد الحجار على انتهاء اليوم الانتخابي دون اي مشاكل امنية تذكر، معلنًا أنّ نسبة الاقتراع هي 44.59% في محافظة جبل لبنان.