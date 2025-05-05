اعلنت الماكينة الانتخابية للتيار الوطني الحر عن فوز اللائحة المدعومة من التيار الوطني الحر بكامل اعضائها في بسوس. كما اعلنت عن فوز الائحة المدعومة من التيار والكتائب بوجه القوات في شرتون في قضاء عاليه.

كانت هذه تفاصيل خبر التيار الوطني: فوز اللائحة المدعومة من قبلنا في بسوس وشرتون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.