أشار رئيس حزب "الكتائب" سامي الجميل، الى أن "في بعض القرى يجب أن يشكروا حزب الطاشناق أو نبيه بري الذي جيّر لهم أصواتاً سمحت لهم بالفوز"، لافتاً الى أن "ما حصل في المتن الشمالي اليوم "قصة كبيرة" فنحن جيل عاش عهد غازي كنعان ورستم غزالي وعدنان عضوم وهذه المنظومة الامنية تجذّرت في قرى المتن الشمالي وما حصل اليوم تغيير كبير جداً وقوى جديدة دخلت الى البلديات لا سيما في ساحل المتن".

كانت هذه تفاصيل خبر سامي الجميل: ما حصل في المتن الشمالي اليوم "قصة كبيرة" وقوى جديدة دخلت الى البلديات لا سيما في ساحل المتن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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