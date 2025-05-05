"النشرة": فوز اللائحة التيار يرأسها فؤاد الحاج في المنصورية في المتن وخسارة لائحة وليام خوري

علمت "النشرة"، بـ"فوز اللائحة التيار يرأسها فؤاد الحاج في المنصورية في المتن وخسارة لائحة وليام خوري".

وأقفلت صناديق الاقتراع في المراكز الانتخابية كافة في محافظة جبل لبنان عند الساعة السابعة مساء، بعد نهار طويل مارس خلاله المواطنون حقهم باختيار ممثليهم للمجالس البلدية والاختيارية، لتبدأ عملية فرز الاصوات.

وأكد وزير الداخلية أحمد الحجار على انتهاء اليوم الانتخابي دون اي مشاكل امنية تذكر، معلنًا أنّ نسبة الاقتراع هي 44.59% في محافظة جبل لبنان.