"النشرة": فوز لائحة آلان عون بالعقيبة المدعومة من "الوطني الحر" مقابل خسارة اللائحة المدعومة من الدكاش في العقيبة

علمت "النشرة"، عن "فوز لائحة آلان عون بالعقيبة المدعومة من التيار الوطني الحر في مقابل خسارة اللائحة المدعومة من نائب القوات شوقي الدكاش في بلدته العقيبة".

وأقفلت صناديق الاقتراع في المراكز الانتخابية كافة في محافظة جبل لبنان عند الساعة السابعة مساء، بعد نهار طويل مارس خلاله المواطنون حقهم باختيار ممثليهم للمجالس البلدية والاختيارية، لتبدأ عملية فرز الاصوات.

وأكد وزير الداخلية أحمد الحجار على انتهاء اليوم الانتخابي دون اي مشاكل امنية تذكر، معلنًا أنّ نسبة الاقتراع هي 44.59% في محافظة جبل لبنان.