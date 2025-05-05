النشرة: فوز لائحة ضيعتنا بتستاهل في الباروك برئاسة فادي حمود على اللائحة المدعومة من الإشتراكي

أفادت معلومات "النشرة" عن فوز لائحة "ضيعتنا بتستاهل" برئاسة فادي محمود في الانتخابات البلدية في الباروك، في مقابل خسارة اللائحة المنافسة برئاسة سيزار محمود المدعومة من الحزب "التقدمي الإشتراكي".

تجدر الإشارة إلى أن النائب السابق وليد جنبلاط كان قد أعلن قبل أيام أنه "علمتني الحياة بان الحياد لا معنى له كما ان علم الفراسة عند العرب خير وسيلة لمعرفة الناس لذا اخترت سيزار محمود كمرشح لرئاسة بلدية الباروك".