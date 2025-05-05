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فريد الخازن: الانتصار الكبير اليوم ليس لفريق سياسي إنما انتصار للإنماء ولمستقبل جونية

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فريد الخازن: الانتصار الكبير اليوم ليس لفريق سياسي إنما انتصار للإنماء ولمستقبل جونية

اعتبر النائب فريد هيكل الخازن في حديث لـ"mtv" بان الانتصار الكبير اليوم ليس لفريق سياسي إنما انتصار للإنماء ولمستقبل جونية، ونحن من الآن نمدّ يدنا للفريق الآخر لعودة جونية إلى الخارطة السياحية في لبنان والمنطقة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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