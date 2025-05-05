فريد الخازن: الانتصار الكبير اليوم ليس لفريق سياسي إنما انتصار للإنماء ولمستقبل جونية

اعتبر النائب فريد هيكل الخازن في حديث لـ"mtv" بان الانتصار الكبير اليوم ليس لفريق سياسي إنما انتصار للإنماء ولمستقبل جونية، ونحن من الآن نمدّ يدنا للفريق الآخر لعودة جونية إلى الخارطة السياحية في لبنان والمنطقة.

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