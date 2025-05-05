كنعان: نعيش لحظة تاريخية للجديدة - البوشرية - السد وحققنا فوزاً بلائحة كاملة في ضهر الصوان

اشار النائب ابراهيم كنعان الى اننا نعيش لحظة تاريخية للجديدة - البوشرية - السد، والشكر لجميع أهل المنطقة من دون تمييز وبكل أطيافهم واللائحة الفائزة ستمثّل الجميع. ولفت كنعان لـ"mtv"، الى اننا حققنا فوزاً بلائحة كاملة في ضهر الصوان، وعلاقتي بالناس والعائلات مستمرة كنت داخل التيار تنظيمياً أو خارجه، وأنا منفتح على الجميع ولكن لدي قناعاتي ومبادئي وكرامتي.

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