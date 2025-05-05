فوز لائحة جورج عون في الحدت بكامل أعضائها الـ18

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، عن فوز لائحة جورج عون في الحدت بكامل اعضائها الـ18.

وكانت قد أقفلت صناديق الاقتراع في المراكز الانتخابية كافة في محافظة جبل لبنان عند الساعة السابعة مساء، بعد نهار طويل مارس خلاله المواطنون حقهم باختيار ممثليهم للمجالس البلدية والاختيارية، لتبدأ عملية فرز الاصوات.

وأكد وزير الداخلية أحمد الحجار على انتهاء اليوم الانتخابي دون اي مشاكل امنية تذكر، في حين بلغت نسبة الاقتراع 45.08% في محافظة جبل لبنان.