القوات المسلحة اليمنية: نعلن فرض حصار جوي شامل على العدو الإسرائيلي من خلال استهداف مطاراته

أعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله"، عن "فرض حصار جوي شامل على العدو الإسرائيلي من خلال تكرار استهداف المطارات وعلى رأسها مطار اللد المسمى إسرائيليا مطار بن غوريون"، ردا على التصعيد الإسرائيلي بقرار توسيع العمليات العسكرية على غزة.

وشددت على أنها تهيب بكافة شركات الطيران العالمية أخذ ما ورد في هذا البيان بعين الاعتبار منذ ساعة إعلانه ونشره وإلغاء كافة رحلاتها إلى المطارات الإسرائيلية حفاظا على سلامة طائراتها وعملائها.

وأضافت القوات المسلحة اليمنية "إن اليمن العزيز الحر المستقل لن يقبل باستمرار حالة الاستباحة التي يحاول العدو فرضها من خلال استهداف البلدان العربية كلبنان وسوريا، ويؤكد أن هذه الأمة لن تخشى المواجهة وسترفض الخضوع والخنوع".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنّ "إسرائيل سترد على هجوم الحوثيين على مطارنا الرئيسي في الوقت والمكان اللذين نختارهما وعلى أسيادهم الإرهابيين في إيران"، على حدّ تعبيره.

وقال: "نحن والعالم بأسره مهددون من قبل الحوثيين ولن نتحمل ذلك وسنتخذ إجراءات قوية جدا ضدهم"، مضيفًا "سنتذكر دائما أن الحوثيين تصرفوا بأوامر ودعم من إيران وسنرسل لإيران رسالة تحذير أننا لن نتحمل أمرا كهذا".