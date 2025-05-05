الخارجية الإيرانية: دعم اليمنيين لفلسطين قرار مستقل ونسبته لنا ادعاء مضلل لصرف الأنظار عن الجرائم الصهيونية

أكد وزارة الخارجية الإيرانية، أن "من ينسبون لإيران بطولات اليمنيين دفاعا عن أنفسهم ودعما لفلسطين يهينون شعبا مظلوما ومقداما، والجيش الأمريكي دخل حربا مع اليمن دعما للإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة".

ولفتت الوزارة، الى ان "الأمريكيين ارتكبوا جرائم حرب في اليمن عبر استهداف البنى التحتية والأهداف المدنية"، مؤكدةً أن "دعم اليمنيين لفلسطين قرار مستقل ونسبته لإيران ادعاء مضلل لصرف الأنظار عن الجرائم الصهيونية".

وأضافت "الهجمات الأمريكية على اليمن انتهاك للقانون الدولي ونحذر من آثارها على استقرار المنطقة".