أول انتخابات محلية لبنانية منذ عقد

أدلى اللبنانيون بأصواتهم في أول انتخابات بلدية تُجرى في البلاد منذ نحو عشر سنوات، وسط تداعيات الحرب الأخيرة مع إسرائيل، والانهيار الاقتصادي المتواصل الذي يعصف بمؤسسات الدولة.

وشهدت الجولة الأولى من التصويت انطلاق الانتخابات في منطقة جبل لبنان، بما في ذلك الضاحية الجنوبية لبيروت، المعقل السياسي والأمني لحزب الله، حيث سقط عدد من قياداته، بينهم الأمين العام للحزب حسن نصر الله، في غارات إسرائيلية خلال النزاع الذي دام 14 شهرًا، وانتهى مؤخرًا بوقف إطلاق نار رعته الولايات المتحدة.

ورغم أن هذه الانتخابات تقتصر على اختيار رؤساء البلديات وأعضاء المجالس المحلية، إلا أنها تُعد اختبارًا سياسيًا مهمًا، لقياس مدى تراجع أو صمود نفوذ الأحزاب، 4000 قتيل.

وأُجري التصويت في مدارس حكومية قريبة من أحياء دمرتها الغارات الإسرائيلية، وسط محاولات حكومية حثيثة للحصول على مساعدات دولية لإعادة الإعمار، تُقدّر بنحو 11 مليار دولار وفق تقديرات البنك الدولي.